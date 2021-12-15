2021/12/15 | 18:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الثقافة، عن ادراج ملف نواعير العراق على لائحة التراث العالمي غير المادي.وقالت الوزارة في بيان صحفي :" ان منظمة اليونسكو وافقت اليوم الاربعاء، على ادراج ملف نواعير العراق على لائحة اليونسكو في الدورة السادسة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، المنعقدة حالياً في العاصمة الفرنسية باريس للمدة من الثالث عشر ولغاية الثامن عشر من الشهر الجاري، التي يشارك فيها العراق بملفين حيويين ،هما: فنون الخط العربي، وحرفة صناعة النواعير"./ انتهى

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