الصدر يطلق مشروعاً “دينياً – عقائديا – أخلاقياً” لمواجهة “أفكار غريبة”

2021/12/15 | 18:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، مشروعاً “دينياً – عقائديا – أخلاقياً” لمواجهة “أفكار غريبة” عن الاسلام والعقيدة وعن المجتمعات الشرقية والاعراف السائدة فيها.

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