محكمة بجنوب أفريقيا تقضي بإعادة الرئيس السابق إلى السجن

2021/12/15 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في جنوب إفريقيا بإعادة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن بعد سحب العفو الطبي الذي منح له في وقت سابق من العام الجاري.

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