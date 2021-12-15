بالخطأ.. بيع قرد ضجر رقمي بسعر أقل من قيمته 100 مرة

2021/12/15 | 19:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باع تاجرٌ، مشتّت الذهن، رمز قرده الضجر غير القابل للاستبدال "NFT" بـ2844 دولارا فقط، أي بمبلغ أدنى بمئات المرات من سعر تداوله الفعلي في السوق، حيث توازي قيمته 284 ألف دولار أمريكي، وذلك عن طريق الخطأ.

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