الليرة التركية تتراجع لمستوى قياسي جديد عشية قرار للمصرف المركزي

2021/12/15 | 19:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسجلت قيمة الليرة التركية تراجعاً لمستوى قياسي جديد الأربعاء لتبلغ 14.7 ليرة مقابل الدولار، عشية قرار للمصرف المركزي بشأن معدّلات الفائدة.ومنذ الأول من كانون الثاني/ يناير، حيث كانت قيمتها 7.43 ليرات مقابل الدولار الواحد، خسرت العملة التركية أكثر من 49% من قيمتها مقابل الدولار، من بينها 30% في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وحده.وفي وقت تجاوزت نسبة التضخّم في تشرين الثاني/ نوفمبر 21% على أساس سنوي، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حتى الآن رفع معدّلات الفائدة وتعديل سياسيته المالية.ومن المتوقع أن يعلن المصرف المركزي التركي غداً الخميس قراراً بشأن معدّل الفائدة الرئيسي.والشهر الماضي، خفّض المصرف من جديد المعدّل نقطة مئوية واحدة (من 16 إلى 15%) للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين.

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