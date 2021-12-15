إصابة إثنين من نجوم ريال مدريد بكورونا

2021/12/15 | 19:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، إصابة لاعبيه لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا.ولم يذكر الناد أي تفاصيل عن حالتهم، أو ما إذا كان أي شخص آخر قد اختلط بهما.واكتفى النادي الملكي ببيان مقتضب على موقعه الرسمي، قال فيه “يعلمكم ريال مدريد بأن نتيجة لاعبَينا مارسيلو ولوكا مودريتش جاءت إيجابية بكوفيد-19”.ولن يكون […]

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