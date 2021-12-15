محاولة تفجير خط الغاز بين بغداد والبصرة

2021/12/15 | 19:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت المحاولة في محافظة المثنى

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، إحباط محاولة لتفجير أنبوب غاز بين العاصمة بغداد ومحافظة البصرة.

وذكرت خلية الإعلام في بيان، 15 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت، بالتعاون مع مديرية شرطة المثنى وأثناء المسح الميداني، من إحباط تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي بين محافظتي بغداد والبصرة".

وأضاف البيان، أنّ "عبوة ناسفة معدة للتفجير وجدت بالقرب من الأنبوب الغازي، في منطقة الجربوعية الأولى قاطع محافظة المثنى"، مشيرًا إلى "استدعاء خبير المتفجرات في شرطة المثنى وتفكيكها دون خسائر بشرية أو مادية".

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