البصرة.. توجه حكومي لاستبدال المدارس الكرفانية

2021/12/15 | 19:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة البصرة، الأربعاء، عن توجه لاستبدال المدارس الكرفانية في قضاء شط العرب بإنشاء بنايات محله.

وقال معاون محافظ البصرة لشؤون الأقضية والنواحي عرب الجزائري في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (15 كانون الاول 2021)، إنه "فيما يخص المدارس الكرفانية في قضاء شط العرب فهناك توجه من قبل محافظ البصرة أسعد العيداني بأن تدخل تلك المدارس ضمن المشاريع المقبلة، لاستبدالها بالبناء".

واضاف، أن "هناك توجها أكبر من قبل محافظة البصرة بأن لا تبقى أية بناية كرفانية سواء مدرسة أو أية بناية كرفانية أخرى، لكونها معرضة للحريق، بعد تجارب كثيرة على البنايات الكرفانية".

واوضح، ان "استبدال البنايات الكرفانية يأتي خوفا من أن تكرار تجارب الحرائق التي حدثت في المحافظات الأخرى، وسيكون المشروع المقبل من قبل محافظة البصرة باستبدالها بأبنية أخرى".

ونوه الجزائري بأن "هناك توجها كبيرا للنهوض بواقع التعليم في قضاء شط العرب وللمدارس كافة وتطويرها ومراعاة ما تحتاجه لسد الثغرات ومنع أي تلكؤ يعيق سير العملية التربوية في الأقضية والنواحي".

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