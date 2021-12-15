2021/12/15 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، أنها أبرمت اتفاقا مع إيران لاستبدال كاميرات المراقبة في منشأة كرج لإنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي أزالتها إيران بعد تعرض المنشأة لهجوم تخريبي على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق بين وكالة الطاقة الذرية وإيران حول منشأة كرج النووية المركز الخبري الوطني.

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