ذي قار تحذر الشركات العاملة في الإعمار

2021/12/15 | 19:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيف العمل في بعض المشاريع التي يثبت انحرافها عن التنفيذ .

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