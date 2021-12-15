الحلبوسي وبلاسخارت يؤكدان أهمية الحوار والعمل بما ينسجم مع تحديات المرحلة الراهنة

2021/12/15 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، ممثلةَ الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي أن الأخير ناقش مع المبعوثة الأممية تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وأكدا أهمية الحوار والعمل بما ينسجم مع تحديات المرحلة الراهنة.

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