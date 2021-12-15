بلينكن يختصر جولته في آسيا بسبب رصد حالة كوفيد ضمن وفده

2021/12/15 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اختصار جولته في جنوب شرق آسيا بسبب تسجيل حالة كوفيد-19 في الوفد المرافق له.

وقال الناطق باسم الخارجية إن محطة بانكوك ألغيت “للحد من المخاطر” وان بلينكن سيعود الى واشنطن”، مضيفاً أن “وزير الخارجية أعرب عن اسفه البالغ” للمسؤولين التايلانديين “لعدم تمكنه من زيارة بانكوك هذا الاسبوع”.

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