محاولة لتبسيط مفاهيم الإقتصاد السياسي - الطاهر المعز

2021/12/15 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز من نتائج تطبيق "النيوليبرالية" في أوروباتسببت سُرعة وتيرة "العولمة"، خلال العقود الماضية (بعد انهيار الإتحاد السُّوفييتي) في ربط اقتصاد جميع الدّول ببعضها، تحت هيمنة دول امبريالية قليلة، ليس بفضل الإنتاج، وإنما بفضل احتكار القوة العسكرية والتكنولوجية، ما يمكّن الإمبريالية الأمريكية، بفضل الدّولار، وبفضل الهيمنة على منظومة التحويلات المالية العالمية، وعلى مراقبة الشبكة الإلكترونية، من الهيم ......





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