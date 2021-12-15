كورونا السّياسة في تونس/ شطحات سياسيّة في الأزمنة القيسيّة - الطايع الهراغي

2021/12/15 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي "سرّ العلاج يكمن في تصريف الغضب لا في كظمه" (سيغموند فرويد) 1/ ولِــمَ لا يكون الانتحار ضربا من الاستشهاد ؟ ا الشّيخ الرّاشد راشد الخريجي الغنّوشي( وليس غيره ) يدرج سامي السّيفي الذي انتحر في ......





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