’غرامة كارثية’ تنتظر السيارات الخصوصي العاملة ’تاكسي’

2021/12/15 | 19:21 - المصدر: وكالة ناس

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بيان

مدير المرور يوجه المفارز في بغداد والمحافظات بتشديد المحاسبة على المركبات الخصوصي التي تعمل كسيارات أجرة وفرض غرامة مقدارها 100 ألف دينار للمخالفين

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