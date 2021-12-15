مستشار الكاظمي: الورقة البيضاء هي أقرب إلى دستور اقتصادي

2021/12/15 | 19:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، اليوم الأربعاء، أهمية الورقة البيضاء وانعكاسها على الواقع الاقتصادي في البلد، فيما أشار إلى أن الورقة هي أقرب إلى دستور اقتصادي.وقال صالح، للوكالة […]

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