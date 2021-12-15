انتشال 3 جثث مجهولة تعود لأيام تحرير الموصل

2021/12/15 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن انتشال 3 جثث مجهولة الهوية تعود لأيام تحرير الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع في محافظة نينوى انتشلت 3 جثث مجهولة الهوية عبارة هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من عصابات داعش الاجرامية في منطقة الميدان بمدينة الموصل القديمة ".

وأضافت ان "مفارز فريق البحث والإنقاذ (مركز رتل الطوارئ ) بأمرة النقيب محمود عبد المحسن قامت بانتشال الجثث وتسليمها إلى دائرة الطبابة العدلية بموجب محضر رسمي".

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