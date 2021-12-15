المرور العامة تصدر توجيهاً عاجلاً وتحذر المخالفين بالحجز 10 أيام

2021/12/15 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر ت مديرية المرور العامة ، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن قرار لمجلس الوزراء فيما يخص سيارات الأجرة.

وقال إعلام المرور في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تأكيدًا لبيان رقم (3)لسنة 2019، وجه مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل الربيعي مفارزنا العاملة في تنظيم حركة السير والمرور في بغداد والمحافظات بتشديد المحاسبة على المركبات الخصوصي التي تعمل كسيارات أجرة".

وأضاف "حيث نص بيان رقم (3) لسنة 2019 على حجز المركبة المخالفة لمدة عشرة ايام اضافة الى الغرامة المالية".

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