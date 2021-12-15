الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد

2021/12/15 | 19:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.وذكر بيان لرئيس تحالف تقدم تلقى “النور نيوز” نيخة منه، أن “الحلبوسي، اليوم الأربعاء، استقبل ممثلةَ الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت”.وأضاف البيان، أنه “جرت …

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