وزير الدفاع يبحث مع القائم بالاعمال التشيكي تبادل الخبرات في المجال العسكري

2021/12/15 | 19:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون،اليوم الاربعاء ، القائم بالاعمال التشيكي توماس فيبراختيسكي.وجرى خلال اللقاء ، حسب بيان مقتضب للوزارة ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ، خاصة ما يتعلق منها بتبادل الخبرات في المجال العسكري./انتهى3

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