2021/12/15 | 19:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انجزت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بناء اربع مدارس في محافظتي المثنى وذي قار، ضمن مشروع تنفيذ المرحلة الثانية لانشاء مدارس البناء شبه الجاهز، بواقع 31 مدرسة موزعة على محافظات وسط وجنوب العراق، لصالح وزارة التربية.وذكر المركز الاعلامي في الوزارة : " تم إنجاز مدرسة في محافظة المثنى، وثلاث مدارس في محافظة ذي قار، فيما يتواصل العمل في تنفيذ أربع مدارس أخرى بنسب انجاز تجاوزت 55%".واضاف :" ستتم المباشرة بتنفيذ المدارس المتبقية" ، مشيراً الى استمرار تنفيذ مدرسة في محافظة البصرة بنسبة انجاز بلغت نحو 34%./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار: انجاز اربع مدارس في محافظتي المثنى وذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاعمار: انجاز اربع مدارس في محافظتي المثنى وذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).