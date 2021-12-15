بعد اتصال مع البحرين.. لبنان يعتزم ترحيل أعضاء من

2021/12/15 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، الأربعاء، كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام طالبا ب"اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية (المعارضة) من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

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