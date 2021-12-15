وزير الداخلية اللبناني يوجه بترحيل أعضاء جمعية

2021/12/15 | 19:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، الأربعاء، بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من لبنان بعد احتجاج البحرين على المؤتمر الذي عقدته الجمعية في بيروت.

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