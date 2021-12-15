تصريح جديد من مستشار الكاظمي حول الورقة البيضاء

2021/12/15 | 19:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، اليوم الأربعاء، أهمية الورقة البيضاء وانعكاسها على الواقع الاقتصادي في البلد، فيما أشار إلى أن الورقة هي أقرب إلى دستور اقتصادي.وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الورقة البيضاء هي مشروع اصلاحي مزدوج يسعى الى تحقيق الاستدامة المالية للبلاد مع قدرة على الاستدامة الاقتصادية بصورة تكاملية". وأضاف، أن "اهمية تلك الورقة التي تعمل في الاجل الطويل، قد أسست في الفترة القصيرة لايديولوجيا كانت مشوشة في الاجتماع الاقتصادي". وأشار إلى أن "الورقة البيضاء تتطلب صبرا وإصرارا وإرادة لبناء مستقبل البلاد في الاستقرار والتنمية، وهي أقرب الى دستور اقتصادي".وتابع صالح أن "الورقة حققت العام المنصرم شيئا واضحا من اعتماد خريطة طريق نحو مسار الاصلاح الاوسع، وهذه ما يمكن أن نتوقع اعتماده في صيانة وترسيخ المستقبل الاقتصادي للعراق دون تراجع".ونوه إلى أن "الورقة البيضاء مؤشر على تقدمية الاقتصاد وترصين الحياة الاقتصادية للعراق وهو الدستور الاقتصادي الذي سيرتكز عليه أي منهاج حكومي قادم لا محالة". وختم صالح: "نقيم نجاحات واخفاقات تطبيق الورقة البيضاء في سنتها الاولى؛ ذلك لتعديل المسار أو حذف أو إضافة المسائل الاجرائية المهمة لبلوغ أمثلية تطبيق الورقة الاصلاحية".

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