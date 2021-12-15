100 ألف دينار غرامة تنتظر السيارات الخصوصي العاملة ’تاكسي’

2021/12/15 | 19:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت مديرية المرور العامة، الأربعاء، بتشديد المحاسبة على المركبات الخصوصي التي تعمل كسيارات أجرة وفرض غرامات على المخالفين.

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وتم توجيه المفارز في بغداد والمحافظات بمحاسبة المخالفين وفق أحكام المادة 25 ثانيا (أ) مخالفة البيانات والتعليمات، وسيتم فرض غرامة مقدارها 100 ألف دينار.

ووجه مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، وزارة الداخلية بتنظيم وضع سيارات الأجرة في العراق، والحد من منافسة السيارات الخاصة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم في مؤتمر صحفي عقب جلسة المجلس، وتابعه "ناس"، (14 كانون الأول 2021): إن "هناك توجيها لوزارة الداخلية حول مسألة تنافس السيارات الخاصة لسيارات الأجرة"، مبيناً أن "هذا الوضع طالما أثر على دخول بعض العاملين ممن يعملون في سيارات التكسي تحديداً وليس من القانوني أن ينافسهم في ذلك السيارات الخاصة".

وأضاف أن "التوجيهات بهذا الصدد كانت لتنظيم هذه المسألة فيما يتعلق بوضع دلالات وعلامات على سيارات الأجرة تشير ليس فقط الى السيارة وإنما معلومات السائق أيضاً".

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