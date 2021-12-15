تكليف مدير عام جديد لدائرة صحة النجف

2021/12/15 | 19:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، عن تدوير مدير عام صحة النجف الى مقر الوزارة وتعيين مديرا عاما بدلا منه.

وقالت الامانة بحسب وثيقة حصلت تقدم على نسخة منها، انه “استنادا الى كتاب وزارة الصحة واستنادا الى قرار مجلس الوزراء تقرر تدوير الدكتور رضوان كامل عبود من منصب مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف الى مقر الوزارة / مكتب الوزير”.

واضافت: ” تكليف الدكتور احمد عباس طاهر جواد بمهمات مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف وكالة”.

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