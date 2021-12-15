النساء الريفيات والعُصاب - منال حميد غانم

2021/12/15 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منال_حميد_غانم في طفولتي كان من السهل ارعابي ومشاهدة الناس يتألمون كانت الاكثر رعبا ، ولان السياحة محدودة في الجنوب وخاصة للأسر كانت المراقد الدينية هي الوجهة لدى الكثيرين ومنهم عائلتنا .وفي مرات عديدة كنت اشاهد امرأة تجتمع حولها عدد من النسوة داخل الأضرحة أو بالقرب منها محاولات السيطرة على حركاتها الهستيرية او التقليل من غضبها الصامت وهذا ماكان يثير استغرابي ،فكيف يمكن للانسان ان يغضب بجسده فقط دون صراخ ؟ بل ......





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