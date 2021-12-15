الكتابة مهمة نضالية وليس ترف فكري أو مجرد ثرثرة - إبراهيم ابراش

2021/12/15 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش سطَّر الكاتب المُبدع والصديق أكرم عطا الله مقالا في جريدة الأيام بتاريخ 5 ديسمبر الجاري بعنوان (الكتابة في عصر المال مجرد ثرثرة !!!) وفد استهجنت العنوان قبل أن أقرأ المقال بالرغم من أن الكاتب أردف العنوان بثلاث علامات تعجب، ولكن بعد أن قرأت المقال وجدت أن الكاتب أبدع في المحتوى ولكن العنوان ظلم المضمون أو أوحى بغير ما يقصده الكاتب، حيث مضمون المقال الذي يشخص حالة التردي العربي ويُرجعها لسيطرة دو ......





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