دول أوروبية تبدأ تلقيح الأطفال ضد كوفيد19

2021/12/15 | 19:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ تلقيح الأطفال،في دول أوروبية عدة حيث قد يصبح متحوّر أوميكرون الأكثر انتشارًا بحلول منتصف كانون الثاني.

ويأتي توسيع نطاق حملات التلقيح بعد أن حذّرت رئيس المفوضية الأوروبي من أن المتحوّر أوميكرون قد يصبح الأكثر انتشارًا في أوروبا بحلول منتصف كانون الثاني، حيث بدأت إسبانيا واليونان والمجر ومن قبلها الدنمارك والنمسا إضافة إلى مدن ألمانية عدة بينها برلين، تلقيح الأطفال دون 12 عامًا وهي فئة عمرية من بين أكثر الفئات المعرضة حاليًا للإصابة.

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