2021/12/15 | 19:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | البنتاغون: إيران تواصل دعم الجماعات المسلحة في العراق وسوريا

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