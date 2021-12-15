2021/12/15 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إلى إعادة المشاركة في “مناقشات جوهرية” من أجل الوصول إلى حل سياسي بشأن الوضع بين روسيا وأوكرانيا.ونقلت وكالة “رويترز” عن لودريان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تشدد على ضرورة إجراء “مناقشات جوهرية” لحل الأزمة بين موسكو وكييف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تشدد على ضرورة إجراء “مناقشات جوهرية” لحل الأزمة بين موسكو وكييف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تشدد على ضرورة إجراء “مناقشات جوهرية” لحل الأزمة بين موسكو وكييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).