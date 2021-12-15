2021/12/15 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، اليوم الاربعاء، عن العثور على رفات ثلاث جثث مجهولة الهوية بين الانقاض في مدينة الموصل.وقالت المديرية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”: ان “مفارز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على رفات 3 جثث مجهولة الهوية بين انقاض الموصل المركز الخبري الوطني.

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