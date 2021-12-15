بالوثيقة.. حكومة واسط تشكل لجنة عليا لتثبيت العقود بإحدى دوائرها

2021/12/15 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت محافظة واسط، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة عليا لتثبيت موظفي العقود في دوائر التمويل الذاتي بالمحافظة.

وقال المحافظ محمد جميل في وثيقة صادرة عنه حصلت عليها (بغداد اليوم): "لمقتضيات المصلحة العامة تقرر تشكيل لجنة عليا لتحديد الأولوية لتثبيت العقود على الملاك الدائم في دوائر فك الارتباط التمويل الذاتي".

وأضاف ان "اللجنة برئاسة مستشار المحافظ للشؤون القانونية عباس دحام وعضوية كل من مدير القسم القانوني في المحافظة ومدير قسم الإدارية والملاك وموظفين من قسم التخطيط المالي وقسم إدارة المشاريع".

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