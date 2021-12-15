الملكي يعلن اصابة مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا

2021/12/15 | 19:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن متصدر الليغا الاسبانية نادي ريال مدريد اصابة لاعبيه مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا .وذكر بيان للنادي :" ان نتيجة لاعبَينا مارسيلو ولوكا مودريتش جاءت إيجابية بكوفيد-19.و لن يتمكن اللاعبان من خوض مباراتي الملكي القادمتين الأحد ضد قادش، ثم الثلاثاء في ضيافة أتلتيك بلباو ".ويتصدر ريال ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الثاني بعد 17 مرحلة، وبفارق 13 نقطة عن جاره حامل اللقب أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه 2-صفر الأحد./انتهى3

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