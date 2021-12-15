العراق يعلن موعد إغلاق آخر مخيمات النازحين في الموصل

2021/12/15 | 20:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الأربعاء، أنها ستغلق آخر مخيَّمات النازحين من الحرب على داعش في الموصل خلال هذا الشهر، فيما أكدت صعوبة اغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان.

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