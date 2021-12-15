2021/12/15 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بلغ منتخب تونس، نهائي بطولة كأس العرب، بعد فوزه 1-0 على شقيقه المصري، اليوم الأربعاء، في نصف النهائي.هدف اللقاء الوحيد، حمل توقيع عمرو السولية لاعب الفراعنة، بالخطأ في مرماه، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تونس تحسم قمتها مع مصر وتبلغ نهائي بطولة كأس العرب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تحسم قمتها مع مصر وتبلغ نهائي بطولة كأس العرب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تحسم قمتها مع مصر وتبلغ نهائي بطولة كأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).