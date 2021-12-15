تحذير أوروبي: التطعيم وحدة ليسا كافيا لمواجهة

2021/12/15 | 20:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية،

الأربعاء، من أن "التطعيم وحده لن يكون

كافيا"، لمواجهة المتحور الجديد لفيروس

كورونا "أوميكرون"، داعية إلى "اتخاذ

إجراء صارم بشكل عاجل"، لمواجهة التفشي

السريع للمتحو

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