بالفيديو.. مدير مؤسسة وارث لعلاج الاورام يتحدث مع الشيخ الكربلائي عن تفاصيل اللقاء مع المرجع السيستاني

2021/12/15 | 20:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل المرجع السيستاني الشيخ

عبد المهدي الكربلائي، اليوم الاربعاء،

الكادر الطبي في مؤسسة وارث الدولية

لعلاج الاورام التابعة للعتبة الحسينية

المقدسة، وذلك بعد يوم من لقائهم

بالمرجع الديني الاعلى

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