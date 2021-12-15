تداعيات - حزبنة - العلاقات الكردية – الكردية - صلاح بدرالدين

2021/12/15 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين مع ظهور ونمو الوعي القومي الكردي مع نهايات القرن الثامن عشر ، ومن ثم انبثاق نشاطات ثقافية ، واجتماعية ، وحركات سياسية ، وانتفاضات ، وثورات منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين ، يمكن القول أن هذه الحركة القومية الكردية بمفهومها الواسع ، قد اجتازت ثلاثة مراحل تاريخية في كفاحها من حيث المنطلقات النظرية ، والاهداف القريبة ، والبعيدة ، وبمعنى آخر من حيث الاستراتيجية ، والتكتيك ، وذلك بفعل حقائق ا ......





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