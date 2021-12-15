حكومة العراق تعلن انتهاء إعداد التصاميم الأساسية لمشروع مدينة

2021/12/15 | 20:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد نعيم الغزي، اليوم الأربعاء، الانتهاء من إعداد التصاميم الأساسية لمشروع مدينة "أور" الأثرية.وقال الغزي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مدينة أور الأثرية، هي هوية العراق التاريخية …

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