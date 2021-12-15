هدف قاتل يعبر بتونس على حساب الفراعنة لنهائي كأس العرب

2021/12/15 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تأهل المنتخب التونسي إلى نهائي كأس العرب بكرة القدم “قطر 2021” بعد تغلبه على نظيره المصري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن نصف النهائي.

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