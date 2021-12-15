2021/12/15 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف القيادي في تحالف العزم، مشعان الجبوري، اليوم الأربعاء، تفاصيل اجتماع تحالفه تقدم وموقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر من التجديد للرئاسات.

وقال الجبوري، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اختيار رئيس البرلمان لم يحسم داخل إلى الآن بين تحالفه وتقدم وان الأمر لازال قيد النقاش وان المكون السني يتباحث بهذا الجانب".

وأضاف، أن "الصدر والاطار لم يعلنوا رسميا عدم التجديد للرئاسات الثلاث وبالتالي فأن جميع الأمور ستحل بالحوارات خصوصا بين البيت السني او الكتل الأخرى والحوارات ستجري بشقين أحدهما اختيار رئيس برلمان واخر مسألة المشاركة بالحكومة واكمال التحالفات".

واوضوح الجبوري انه "جرت العادة ان نواب المكون ( مثلا السني ) يقدم مرشح لرئاسة البرلمان والشركاء يحترمون هذا الرأي وبتالي سيكون الحسم داخل البرلمان يسبقه التوافق مابين الكتل".

وأضاف الجبوري ان "النتائج عاجلا ام اجلا سيصادق عليها لكن مسألة تشكيل الحكومة سريعا لايعرف إلى الآن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشعان الجبوري يكشف تفاصيل اجتماع العزم وتقدم وموقف الصدر من التجديد للرئاسات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشعان الجبوري يكشف تفاصيل اجتماع العزم وتقدم وموقف الصدر من التجديد للرئاسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).