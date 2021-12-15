“ناسا” تعلن تحقيقها اختراقاً “غير مسبوق” للشمس!

2021/12/15 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد أن منعها من حضور حفل جاستن بيبر..



زوج الفاشينيستا فوز العتيبي يعتذر لها بسيارة “لامبورغيني”

أثار اللاعب السعودي السابق أحمد موسى، زوج الفاشينيستا السعودية فوز العتيبي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قدم لها هدية خيالية وغير متوقعة كنوع من الاعتذار بعد أن منعها من حضور حفل غنائي في وقت سابق.زوج فوز العتيبي يهديها سيارة لامبورغيني!وتداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر لحظة خروج فوز العتيبي وزوجها إلى حديقة منزلهما وهي معصوبة العينين، لتتفاجأ بوجود صندوق أبيض كبير مزين بالبلالين الحمراء على شكل قلوب حب.وبدت مظاهر الدهشة واضحة على فوز العتيبي عندما قامت بفتح الصندوق وتفاجأت بوجود سيارة سوداء فاخرة من نوع لامبورغيني، قبل أن تقوم بقيادتها رفقة زوجها الذي جلس بجانبها.

ما هو سبب هذه هدية فوز العتيبي؟ من جهتها، أوضحت فوز العتيبي، في منشور على حسابها الرسمي على سناب شات، أن سيارة اللامبورغيني هذه ليست هدية عادية، وإنما محاولة اعتذار من زوجها من أجل إرضائها، وذلك بعد أن منعها من حضور حفل للمغني الكندي جاستن بيبر.

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