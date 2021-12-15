اصابة تاجر مخدرات اثناء اعتقاله في بابل

2021/12/15 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ اصيب احد تجار المخدرات خلال عملية امنية لاعتقاله جنوبي بابل .وقال مصدر امني :" ان تاجر المخدرات اطلق النار على قوة امنية توجهت لاعتقاله ، في قضاء الهاشمية جنوبي بابل ، وردت القوة على النار واصابته بجروح نقل على اثرها الى المستشفى ".واضاف :" تم ضبط اكثر من ثلاثة آلاف حبة مخدرة وبندقية لابحوزة المتهم "./ انتهى

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