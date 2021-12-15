2021/12/15 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن اليوم عن تشكيل ائتلاف /من أجل الشعب/ الذي يضم حركتيْ امتداد والجيل الجديد.وذكر بيان للتحالف :" لن نكون جزءا من حكومة المحاصصة، بل سنكون معارضة قوية وبناءة، من أجل مراقبة ومساءلة الحكومة، وتقوية مؤسسات الدولة، ودعم استقلالية القضاء، والهيئات المستقلة، والإعلام ومنظمات المجتمع المدني".واضاف :" سيكون التحالف رقيبا على الحكومة بغية محاربة الفساد وتقوية مؤسسات البلد وخدمة المواطنين".وانبثقت حركة /امتداد/ عن الاحتجاجات الشعبية، التي شهدها العراق، عام 2019.وتمثل حركة الجيل الجديد القوى المعارضة في اقليم كردستان،والتي تناهض الحزبين الرئيسين هناك (الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني).ويتزعم حركة امتداد الطبيب والناشط في الاحتجاجات الشعبية علاء الركابي وحراك الجيل الجديد الشاب الكردي شاسوار عبد الواحد./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (/ من اجل الشعب / تحالف عربي كردي نيابي معارض) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (/ من اجل الشعب / تحالف عربي كردي نيابي معارض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).