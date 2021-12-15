بايدن يزور كنتاكي بعد موجة الأعاصير: نحن ملتزمون بالدعم مهما طال الوقت

2021/12/15 | 20:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، على الالتزام بتقديم أي دعم مطلوب، وذلك خلال زيارة له إلى ولاية كنتاكي، بعد الأعاصير التي ضربت وسط وجنوب البلاد، الأسبوع الماضي.

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