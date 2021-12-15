2021/12/15 | 20:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الإعلام الأمني تنشر فيلماً يوثق خروج القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق » وكالة الأنباء العراقية

اليوم, 20:33

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