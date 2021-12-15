المستشار المالي للكاظمي يكشف عن دستور اقتصادي

2021/12/15 | 20:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، اليوم الأربعاء، أهمية الورقة البيضاء وانعكاسها على الواقع الاقتصادي في البلد، مشيؤا الى أن الورقة هي أقرب إلى دستور اقتصادي.

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعهNRT عربية، اليوم (15 كانون) إن "الورقة البيضاء هي مشروع اصلاحي مزدوج يسعى الى تحقيق الاستدامة المالية للبلاد مع قدرة على الاستدامة الاقتصادية بصورة تكاملية".

وأضاف، أن "اهمية تلك الورقة التي تعمل في الاجل الطويل، قد أسست في الفترة القصيرة لايديولوجيا كانت مشوشة في الاجتماع الاقتصادي".

واوضح، أن "الورقة البيضاء تتطلب صبرا وإصرارا وإرادة لبناء مستقبل البلاد في الاستقرار والتنمية، وهي أقرب الى دستور اقتصادي".

وتابع صالح أن "الورقة حققت العام المنصرم شيئا واضحا من اعتماد خريطة طريق نحو مسار الاصلاح الاوسع، وهذه ما يمكن أن نتوقع اعتماده في صيانة وترسيخ المستقبل الاقتصادي للعراق دون تراجع".

واشارالى أن "الورقة البيضاء مؤشر على تقدمية الاقتصاد وترصين الحياة الاقتصادية للعراق وهو الدستور الاقتصادي الذي سيرتكز عليه أي منهاج حكومي قادم لا محالة".

وختم صالح: "نقيم نجاحات واخفاقات تطبيق الورقة البيضاء في سنتها الاولى؛ ذلك لتعديل المسار أو حذف أو إضافة المسائل الاجرائية المهمة لبلوغ أمثلية تطبيق الورقة الاصلاحية".

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