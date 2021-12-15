أول تعليق من الهجرة بعد تعرض وزيرتها إلى وعكة صحية

2021/12/15 | 20:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم

الأربعاء، اصابة وزيرتها إيفان فائق

جابرو بوعكة صحية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "جابرو تعرضت الى وعكة صحية

بسبب الجهد البدني الذي اصابها نتيج

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