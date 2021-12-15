تونس تفوز على مصر بهدف في الوقت القاتل وتتأهل إلى نهائي كأس العرب

2021/12/15 | 20:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب التونسي إلى نهائي كأس

العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد تغلبه على

نظيره المصري بهدف دون مقابل في

المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء

ضمن نصف النهائي.

وجاء هدف "نسور قرطاج" بمساعدة النيران

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